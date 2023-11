Élaboration de programmes sociaux : British Petrolum consulte les communautés

14/11/2023 08:53

British Petrolum (PB) poursuit la mise en œuvre de ses projets sociaux au profit des communautés impactées par l’exploitation gazière au large de Saint-Louis. La firme veut adopter une démarche « collaborative et inclusive » permettant de répertorier les attentes des entités ciblées.



Des élus locaux, des représentants d'organisations communautaires de base et des partenaires de BP dont Kosmos et Petrosen ont pris part à la rencontre tenue hier lundi. À terme, un comité de développement communautaire a été mis en place.



La plateforme aura pour mission d’approfondir le travail en vue d’une prise en charge convenable des besoins des communautés.