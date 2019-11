El Hadji Rawane Ngom, le fidèle compagnon de Maodo

Malgré une érudition reconnue de tous, Mame Rawane Ngom a préféré continuer à cheminer aux côtés de Seydi El Hadji Malick au lieu de chercher sa propre voie. Plus qu’un compagnon, il est ce fidèle de Maodo qui, par la force de leur estime mutuelle, deviendra son sosie. Une vie pleine d’enseignements aux côtés du Sage de Tivaouane et un vécu marqué par des actes forts qui témoignent de son humanité. De Mpal à Saint-Louis, le saint homme a laissé des preuves vivantes de son dévouement à l’Islam et à la tidianiya.