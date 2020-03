Effort de guerre contre le COVID-19 : Faly SECK, le président de l’ADEV, offre 2000 gels hydroalcooliques à l’arrondissement de NDIAYE (vidéo)

Suite à l’appel à la mobilisation contre le COVID-19, lancé par président Macky SALL, Faly SECK, le président de l'Alliance démocratique pour l'Émergence de la Vallée (ADEV) a offert, vendredi, plus de 2.000 gels antiseptiques à l’Arrondissement de Ndiaye.Les lots remis à la sous-préfecture de NDIAYE visent à renforcer la dynamique de lutte engagée et la prévention des populations de DIAMA, RONKH, ROSSO-SENEGAL et de GNITH, contre le Coronavirus.Une assistance fortement saluée par le Sous-Préfet Guedj DIOUF qui magnifie la pertinence des actions sociales de l’ADEV dans le département de DAGANA, devant son représentant Pape DIÈYE.« Cet acte ne nous surprend pas. Nous sommes témoins des initiatives sociales, éducatives et sanitaires que mène M. SECK au profit de cette localité », a dit M. DIOUF. « Ce don va contribuer de manière considérable à la sensibilisation et la lutte contre le Coronavirus », a-t-il assuré avant d’indiquer que « toutes les mesures sont prises pour que ces dispositifs sécuritaires soient remis aux bénéficiaires ».Il faut signaler qu’en janvier 2018, le président de l’ADEV a permis au poste de santé de Diawar de se doter d’une ambulance médicalisée . Elle a par ailleurs octroyé des dons de médicaments d’une valeur de plus de 2 millions de FCFA au poste de santé de Rosso-Sénégal. Toujours dans le cadre de ses interventions sanitaires, l’ADEV avait offert une moto au centre de santé de DIAWAR et réparé l’ambulance du poste de RONKH.>>> Suivez les interventions de Pape DIÈYE et Guedj DIOUF ...