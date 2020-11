"Éduquer une fille, c’est éduquer une Nation"

À l’instar des autres régions du pays, Saint-Louis a commémorer, mercredi, la journée nationale de l’éducation des filles. Cette communion à l’initiative de la direction régionale de Plan international, a mobilisé plusieurs acteurs locaux de l’éducation. À cette occasion, les lauréates des concours Miss Mathématiques et Miss Sciences de l’année dernière ont été honorées. Du matériel informatique et d’autres supports pédagogiques leur ont été offert. Ce, en vue d’encourager les autres élèves du département à suivre leur sillage et se hisser au sommet. « Éduquer une fille, c’est éduquer une Nation », a rappelé Fatou Kiné NDIAYE, la directeur de Plan. Il a réaffirmé l’engagement de son organisation à susciter le culte de l’excellence auprès de cette frange de la population. Suivez les impressions des parties prenantes à la journée.