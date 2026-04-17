Éducation : les termes de l'accord signé entre le Gouvernement et le G7

17/04/2026

Le Gouvernement du Sénégal et les syndicats d'enseignants du G7 ont validé, à l’issue d’une session marathon tenue les 13 et 14 avril 2026, une série d’engagements structurants pour la revalorisation de la carrière enseignante. Ce projet de protocole d'accord, dont la signature finale a été programmée ce « jeudi 16 avril 2026 », acte notamment le passage de l'âge de la retraite à « 65 ans » et la création immédiate d’un « guichet unique » pour régulariser les enseignants décisionnaires.







Sur le plan financier, l'État s'engage à installer d'ici « fin mai 2026 » un comité ad-hoc pour corriger les surimpositions et à apurer les arriérés de rappels via la LFI 2028.





Le volet administratif prévoit une « digitalisation complète des actes de gestion d'ici fin 2027 » ainsi que l'interconnexion des plateformes MIRADOR, Girafe 2 et Solde avant la fin de l'année 2026. Pour garantir la pérennité de ces acquis, un dispositif de suivi trimestriel sera désormais assuré par un « Comité technique sectoriel présidé par le Ministre de la Fonction publique ».





MS/NDARINFO



