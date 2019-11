Éducation : la Fondation Henry JAY offre des bourses à 200 enfants vulnérables de Saint-Louis (vidéo)

Le legs Henry JAY constitué autour d’une Fondation depuis 2009 poursuit sa mission sociale au bénéfice d’enfants démunis de la ville. Cet appui respecte scrupuleusement l’esprit de parité, cher au légateur. Pour la 6e fois, des bourses ont été remises à 200 élèves vulnérables de Saint-Louis. La moitié des écoliers bénéficiaires sont en classe de CM1. Les potentiels destinataires de cet appui ont été sélectionnés suivant des orientations de l’Inspection de l’Éducation et de la Formation (IEF) de Saint-Louis. L’IEF a, elle-même, apporté sa contribution financière pour les enfants en plus d’annoncer l’organisation de cours de renforcement à leur profit. Les choix des bourses reposent sur les critères d’excellence et de vulnérabilité (handicap visuel ou physique, maladies héréditaires, albinisme, etc.)