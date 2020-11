Éducation : Une contribution de taille des GDS pour concrétiser le concept "Ubi Tey Jang Tey" (vidéo)

C’est la huitième année consécutive que les Grands Domaines du Sénégal (GDS) offrent des fournitures scolaires aux établissements scolaires de sa zone. Cette année, les écoles des villages de Ndiawdoune, Mbarigo, Mbakhna, Lampsar, Lampsar Peul, Thilla Boye, Mbenguene Boye, Toddé, Mbaylar, Ndialam, pont Ndiaxwdoune, Diougob et Sanar ont bénéficié de cette importante dotation. Des cahiers, des stylos, des ardoises, des paquets de craie, et des rames de feuille blanche ont été gracieusement offerts aux élèves. Cette action s’inscrit dans le cadre de sa Responsabilité sociétale d’Entreprise (Rse) des GDS.



Présidant la cérémonie de remise symbolique des lots,l’Inspectrice de l’Éducation et de la Formation, la cérémonie de remise symbolique à l’école de Ndiawdoune, a magnifié « un geste qui soulage les parents ». « Cet appui chaque fois renouvelé influe positivement sur les performances des écoles bénéficiaires », s’est par ailleurs félicitée Mme SARR Ndèye Selbé BANDIANE, l’IEF de Saint-Louis/Département.



Khalidou BA, l’adjoint au maire de la Commune de Gandon se réjoui d’un accompagnement conséquent à la mise en œuvre d’une des compétences transférées à la Mairie qu’est l’éducation. Il a, dans cette optique, adressé des remerciements ponctués à cette filiale de la Compagnie Fruitière.



Des motions de satisfaction qui renforcent la collaboration entre les GDS et son voisinage. L’occasion a été saisie par Papa Ibrahima DIOP, le nouveau directeur des Ressources humaines (Drh) pour réitérer l’engagement de son entreprise à renforcer le partenariat avec son voisinage et promouvoir le culte de l’excellence.



