Éducation : Plaidoyer pour l'enseignement de la vie et de l'oeuvre d'Elimane Boubacar Kane

02/02/2025 19:34

Une projection du documentaire sur Elimane Boubacar Kane a récemment eu lieu à la place du souvenir africain et projection faite par le Centre de recherche sur le patrimoine intellectuel africain Baajoordo, mettant en avant cette figure emblématique du Fouta.



Décrit comme l’homme de Nder, il a marqué son époque en formant la première coalition anti-française. C’est pourquoi, l’un des réalisateur, l’enseignant chercheur à l’UGB, Mamadou Youry Sall plaide pour l’enseignement des figures de l’histoire comme Elimane Boubacar Kane du Fouta car il devrait inspirer plusieurs générations.



Décrit comme l’homme de Nder, Elimane Boubacar Kane a marqué son époque en formant la première coalition anti-française. Cette figure a été présentée au public lors d’une projection du documentaire intitulé « Elimane Boubacar Kane : le rampart du Fuuta (1801 – 1951). Elimane Boubacar Kane a joué un rôle crucial dans la formation de la première coalition des royaumes du Sénégal et de la Mauritanie du Sud contre l’envahisseur français au XIXe siècle. Son héritage est encore visible aujourd’hui, notamment à travers ses descendants présents dans plusieurs communautés en Afrique de l’Ouest et au-delà.



Selon Mamadou Youry Sall, chercheur et enseignant à l’Université de Saint-Louis par ailleurs directeur du centre, il est impératif que le centre de recherche historique mette tout en œuvre pour faire connaître les figures marquantes du Sénégal et de l’Afrique. Estimant que le continent possède des histoires glorieuses sur tous les plans politiques, mais que ces séquences historiques ne sont ni bien explorées, ni bien étudiées, ni suffisamment mises en valeur.



Concernant Elimane Boubacar Kane, souvent qualifié de « résistant », Mamadou Djibril Sall préfère le considérer comme un poteurs d’initiatives plutôt qu’un simple opposant à la colonisation. Il justifie cette distinction en expliquant qu’Elimane Boubacar Kane n’a pas seulement refusé l’implantation française, mais qu’il avait aussi une vision politique,scientifique et sociale pour son peuple. Il était l’homme de Nder, une figure qui incarne à la fois la défense du territoire et la construction d’un projet structurant pour la société.



Avec SENEGO