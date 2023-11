Économie solidaire : Diéguy DIOP rend hommage au "dévouement infatigable" de Victorine NDEYE

25/11/2023 08:28

De vibrants hommages ont été rendus hier samedi à Victorine NDEYE, la ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire lors d’un « Sargal » organisée en son honneur au siège de l’Alliance pour la République. L’initiative, portée par Diéguy DIOP, consacre les efforts fournis par la ministère et son « dévouement infatigable » en faveur de la promotion de l’entrepreneuriat et l’autonomisation des femmes.



« Vous vous êtes engagées dans un terrain que beaucoup d’hommes redoutaient. Vous y êtes allés et vous l’avez conquis », a déclaré la responsable de Benno Bokk Yakaar à l’endroit du maire de Niaguis. Diéguy DIOP récemment nommée directrice de la Promotion de l'Économie Sociale et Solidaire a également exprimé sa joie de travailler avec une ancienne camarade à l’Université Gaston Berger.



La ministre a, quant à elle, exprimé sa gratitude et réitéré sa confiance à l’endroit de Mme DIOP. « Vous êtes une combattante du président Macky SALL. J’ai vu en vous, les qualités d’une travailleuse dévouée qui croit en ce qu’elle fait », a-t-elle ajouté.



Fraichement revenue de la région de Matam où elle a débloqué une subvention de 210 millions de FCFA aux Sociétés d’intensification de la production agricole, Victorine NDEYE promet d'appuyer considérablement les femmes de Saint-Louis.