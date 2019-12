Échauffourées entre pêcheurs et forces de l’ordre à Mbour : 50 arrestations, un policier tabassé

Chaude matinée au quai de pêche de Mbour. Des affrontements ont éclatées ce matin entre pêcheurs et forces de l’ordre. Les pêcheurs disent niet à la construction d’un deuxième quai de pêche.



Les policiers ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Il y a plus d’une cinquantaine d’arrestations et plusieurs blessés. Un policier a été passé à tabac lors des échauffourées.