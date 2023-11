Échanges de prisonniers entre l'Israel et le Hamas

24/11/2023 19:19

La libération de 13 otages israéliens est intervenue dans l'après-midi à partir de 14h30 TU. Ces otages libérés par le Hamas ont été pris en charge par le Comité international de la Croix-Rouge avant de prendre la direction du poste-frontière de Rafah, en Égypte. Ils ont ensuite pu revenir en Israël. Dans le même temps, l'État hébreu a libéré 39 prisonniers palestiniens (24 femmes et 15 adolescents).



Plusieurs otages thaïlandais et un otage philippin ont également été libérés par le Hamas, en dehors de l'accord précédent conclu entre Israël et le Hamas. Au total, ce sont donc 24 otages qui ont retrouvé la liberté.



Selon des informations en provenance de la bande de Gaza relayées par Haaretz, des Palestiniens qui tentaient de passer du sud au nord de la bande de Gaza ont été blessés par des tirs de l'armée israélienne. Deux Palestiniens ont été tués, affirme le Hamas.



Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a déclaré ce vendredi que la trêve en cours avec le Hamas à Gaza n'était qu'une « courte pause », après laquelle Israël reprendrait ses opérations avec toute sa force militaire. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a réaffirmé la détermination d'Israël à poursuivre la guerre.



Le bilan des bombardements israéliens dans la bande de Gaza a atteint les 14 854 morts depuis le début de la guerre le 7 octobre, dont 6 150 enfants et 4 000 femmes, selon le ministère de la Santé du Hamas, au pouvoir dans l'enclave palestinienne. Depuis cette date, plus de 1 200 Israéliens ont été tués.



RFI