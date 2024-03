Écart de plus de 8.000 voix : " La Langue de Barbarie a démontré sa force de frappe", s'exclame Braya

25/03/2024 20:20

L’opérateur économique se réjouit de la victoire écrasante obtenue par la coalition « Diomaye Président » dans la Langue Barbarie au soir la présidentielle 2024. « Une aspiration au renouveau et au changement » clairement exprimé qui doit être, pour Ameth Fall Braya, "le point de départ de l’éradication des multiples maux" dont souffre sa localité.



L’allié d'Ousmane Sonko et Cie salue la « détermination » de ses militants qui, « malgré les tractions des responsables du régime et les importants moyens investis, " sont restés dignes et fermes dans leur conviction".



" C’est un compagnonnage de fidélité, de solidarité et de sincérité", a-t-il dit.



En effet, les résultats cumulés de Guet-Ndar, de Goxu Mbacc, de l'hydrobase comprenant 50 bureaux donnent à Ousmane Sonko et Cie 11.200 voix contre 2.795 pour Amadou Ba, soit une différence 8.000 voix.



Touché par l’exploit et la détermination de sa base politique, Braya promet de renforcer ses actions économiques et sociales dans la Langue de Barbarie.



" Nous avons mis à leur disposition près de 400 congélateurs et nous avons développé un système de crédit revolving qui génère près de 50 millions FCFA entre les Groupements féminins que nous accompagnons", a-t-il renseigné. « Il s’agissait d’encourager l’autonomisation des femmes et notamment de mareyeuses », explique l'ancien candidat à la mairie de Saint-Louis.



« J’ai un devoir de reconnaissance envers cette communauté qui m’a soutenu depuis le depuis. À ces femmes et hommes qui se battent à mes côtés sans attendre de contrepartie. C’est pour cela que j’ai lancé un grand projet immobilier. J’ai mis à leur disposition des terrains sur une grande assiette foncière à Keur Martin pour permettre à tout un chacun de disposer d'un toit », poursuit-il.