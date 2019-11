EXPLOITATION DU GAZ : une randonnée du CVCC sensibilise les populations sur les enjeux (vidéo)

À la suite d’un forum tenu le 21 novembre, le Comité de Veille et de Contrôle Citoyen (CVCC) a organisé, ce matin, une randonnée pédestre visant à sensibiliser les populations de Saint-Louis sur l'exploitation future du gaz et ses impacts sociaux économiques et environnementaux.



Des membres du CVCC, des élus et membres d’organisation de la Société civile (OSC), des conseils de quartiers, des représentants de mouvements associatifs, des actrices de développement , des acteurs de la pêche, des élèves et des étudiants ont pris part à la randonnée.



De la pointe sud de l’île à la Place Pointe-à-Pitre de Guet-Ndar, en passant par la gouvernance, la rue Khalipha Ababacr Sy, le pont Masseck Ndiaye et la route du grand Marché de Ndar Toute, des appels à meilleure participation citoyenne ont été lancés par la caravane.



L’initiative informe les élus locaux, les acteurs communautaires et la population sur les différents enjeux des opportunités de cet hydrocarbure pour une meilleure redevabilité locale.



La mobilisation a été l’occasion de souligner l’intérêt de l’intercommunalité face aux risques d’impacts attendus dans le sous-secteur de la pêche artisanale et sur l’environnement marin. Elle a permis en outre d’informer les jeunes et les femmes sur les opportunités liées à la future exploitation du gaz, en lien avec la loi sur le contenu local.



>>> Suivez les réactions de parties prenantes à la randonnée