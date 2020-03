ÉTAT D'URGENCE : "de lourdes sanctions contre les éventuels récalcitrants"

Le président de la République, Macky Sall, a décrété l'état d'urgence depuis 00h de ce mardi sur toute l'étendue du territoire national. Ce, pour permettre aux autorités sanitaires de faire face à la pandémie du coronavirus qui est en train de gagner du terrain dans le pays (71 cas sous traitement et plus 1500 potentiels suspects à suivre).