ENAP : Sophie Diallo remporte le prix Roland-Parenteau et la prestigieuse médaille d'or du Gouverneur général du Canada

Double distinction pour la Directrice de l’Antenne de l’Université Gaston Berger à Dakar. Sophie DIALLO admise à l'École nationale d'administration publique (ENAP) dans le programme de maîtrise en Administration publique (MAP) a reçu deux honneurs faisant honneur au Sénégal et à l’Afrique.