ÉMIGRATION IRRÉGULIÈRE : Le collectif 480 dans la rue, samedi







Le collectif dit 480, en référence aux migrants sénégalais décédés en mer, compte manifester samedi prochain, 21 novembre. Il s’agit d’une marche silencieuse sous la forme d’une procession silencieuse, allant de la place de la Nation au Rond-point de la Rts, décline Aïda Niang, leur porte-parole.

"Malheureusement, des centaines de nos concitoyens finissent dans les entrailles de l’Atlantique, explique-t-elle. Nous sommes assaillis par des images bouleversantes et traumatisantes qui nous interpellent tous. Malgré cela, nos autorités et les autres segments de notre société, ne prennent pas la juste mesure de ce drame, et continuent leurs activités comme si ce spectacle insoutenable relevait de l’anecdote ou du fait divers. Face à cette situation, nous avons jugé qu’il était temps de prendre le taureau par les cornes et d’attirer l’attention des décideurs publics et des populations quant à la nécessité de trouver des solutions idoines à cette équation macabre".

Les membres du collectif ont fait face à la presse hier mercredi.