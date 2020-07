ÉLABORATION, GESTION ET SUIVI DE PROJETS : une trentaine d’ONG et d’OCB formées à Saint-Louis (vidéo)

Des sessions de formation sur la maitrise des Technologies de l’Information et de la communication se sont ouvertes, mercredi, à Saint-Louis. Cette initiative du CONGAD cible une trentaine d’Organisations non gouvernementales et Organisations communautaires de base de Saint-Louis et de Diourbel. Cette formation entre dans le cadre du programme « Conseil des ONG d’appui au développement ». Il vise renforcement les capacités de ces entités en élaboration, suivi-évaluation de projets. Kader NDIAYE, coordonnateur de ce volet, revient sur les enjeux.