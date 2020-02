ÉDUCATION : Célébration du centenaire du lycée Cheikh Oumar Foutiyou TALL (vidéo)

Plusieurs activités culturelles et pédagogiques rythmeront, cette année, la commémoration du centenaire du lycée Cheikh Oumar Foutiyou TALL ex-Faidherbe, première institution secondaire du Sénégal, créée par le décret du 20 juin 1919. Une rétrospective étalée durant toute l’année autour de souvenirs et d’évènements qui ont marqué cette prestigieuse école d’excellence, baptisée Cheikh Oumar Foutiyou Tall, le 13 juillet 1984. Elle permettra notamment à l’opinion nationale et internationale de découvrir les personnalités politiques, administratives et religieuses qu’elle a façonnées. Les grands axes de cette célébration ont été déclinés, ce matin, par le comité pédagogique en marge d’un entretien avec la presse. « Par devoir de mémoire et d’histoire, ce centenaire doit être célébré comme il se doit », a indiqué la proviseure Mme Arrète Sarr MBODJ. Elle a appelé à l’implication active des anciens élèves et des forces vives de Saint-Louis pour la réussite de cette communion. En plus d’une conférence sur la vie et l’œuvre de Cheikh Oumar Foutiyou TALL, prévue le 22 février, une grande communication sur le « soufisme, spiritualité et citoyenneté » sera animée le professeur Souleymane DIAGNE, le 19 février.