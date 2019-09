ÉCONOMIE SOLIDAIRE : la PLASEPRI veut booster les PME du WALO (vidéo)

Une rencontre de partage autour des enjeux du Plateforme d’Appui du secteur privé et à la valorisation de la diaspora sénégalaise en Italie (PLASEPRI) a réuni, lundi, plusieurs PME de la Région et des élus. Cette initiative prône le développement économique local et la réduction des disparités territoriales à travers de financements innovants.



À la suite du conclave présidé par le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale Mme Zahra Iyane THIAM, une tournée a été effectuée dans la vallée. Là, une synergie solidaire entre la PLASEPRI et la banque LOCAFRIQUE a permis d’octroyer au GIE Mame Bassine NIANG, un financement de 135 millions FCFA visant à accroitre sa capacité de production.



Avec cette enveloppe, la bénéficiaire bien revigorée va pouvoir installer une nouvelle usine de production et multiplier les emplois qu’elle a créés. Un modèle de volontarisme salué par le ministre qui trouve en cela une bonne matérialisation de la démarche qu’encourage la PLASEPRI.



