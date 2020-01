ÉCOLE RAWANE NGOM : Le docteur Ahmadou DIA réfectionne une salle de classe et le mur de clôture (vidéo)

Une œuvre de solidarité fortement magnifiée par la communauté éducative et les populations qui, à l’occasion de la réception de ces bijoux, se sont fortement mobilisées. Touché par l’état de vétusté très avancé de ces deux infrastructures, le responsable du Parti socialiste avait décidé de s’investir. Aujourd’hui, en plus d’offrir un nouvel espace d’apprentissage, le docteur sécurise l’établissement scolaire. La salle flambant neuve suscite la vive joie de l’équipe pédagogique et des élèves. Cheikh Yaba DIOP, l’IEF de Saint-Louis a magnifié la noblesse de l’acte après avoir reçu les clefs des mains du donateur. Il a invité les autres bonnes volontés à s’inscrire dans ce sillage. Le notable Diamaguène ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Galvanisé par les retentissants hommages, il promet de rénover un bloc de trois salles classe durant les grandes vacances. Il annonce également la rénovation d’une classe très délabrée de l’école Charles NIANG. Les travaux vont démarrer la semaine prochaine (ia).