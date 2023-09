Dubai : ​"Zoumba" sera couronné "Trésor Humain Vivant" par l'Unesco, le 18 septembre.

11/09/2023 13:34

Nouvelle consécration pour le conteur Saint-Louisien qui sera couronné par par l'Unesco "Trésor Humain Vivant", le 18 septembre á Dubaï. Il y recevra aussi de Sa Majesté l'Emir le prix Unesco-Sharjah de Meilleur Conteur International, a-t-on appris.



Puis en novembre Zoumba sera en Corée pour le titre de Meilleur Conteur du programme Hwan Jung Bang.



" Nous ferons de notre mieux pour que le Sénégal et la ville de Saint-Louis aient partout la plus belle des présences ( en costumes décors et style)", a-t-il dit joint par NdarINFO.