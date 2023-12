Du 16 au 19 décembre 2023, " une couche de poussière affectera toutes les localités Nord", annonce l'Anacim

16/12/2023 14:32

« Du Samedi 16 au Mardi 19 décembre : une couche de poussière dense intéressera toute le territoire sénégalais à partir de l’après-midi du Samedi 16 décembre 2023 et se renforcera

au fil de la semaine prochaine », prévient l’ANACIM.



L’Agence météorologique souligne que « cette couche de poussière affectera toutes les localités Nord (Saint-Louis, Podor, Linguère, Matam) et Dakar d’une part et moyennement les zones Centre (Diourbel, Thiès, Mbour, Kaolack, Kaffrine, Fatick et Nioro) et Est (Tambacounda ct Bakel) d’autre part. Les régions Sud du pays seront moins impactées par la poussière. La réduction de la visibilité dépendra de la densité de La poussière sur chaque localité citée ci- dessus ».



« En début de semaine prochaine (18 —19 décembre 2023), les températures accuseront une baisse notable sur l’ensemble du pays dès le lundi 18 décembre. Cette baisse s’accentuera au fil de la semaine« , termine l’ANACIM.