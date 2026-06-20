Drogue au Sénégal : le Gouvernement lance sa 39e semaine de mobilisation, bilan des saisies dévoilé

20/06/2026

Le Sénégal a officiellement lancé, vendredi, la 39e édition de la Semaine nationale de mobilisation et de sensibilisation contre l'abus et le trafic illicite de drogues, placée sous le thème « Le problème mondial de la drogue : des enjeux persistants, de nouveaux défis, des réponses innovantes», et prévue jusqu'au 26 juin.





La cérémonie de lancement s'est tenue au Centre de prise en charge intégrée des addictions de Dakar (CEPIAD), sous la présidence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé.





Cette mobilisation traduit la volonté des pouvoirs publics d'apporter une réponse coordonnée à un phénomène considéré à la fois comme un défi de santé publique, de cohésion sociale et de sécurité. À travers cette initiative, le Gouvernement réaffirme son engagement en faveur de la prévention, de la prise en charge et de la réinsertion des personnes confrontées aux addictions.

Dans son allocution, le ministre de la Santé a rappelé que «derrière chaque addiction, il y a d'abord une personne dont la santé et la dignité doivent être protégées».





Il a alerté sur l'augmentation du nombre de personnes accueillies dans les structures de prise en charge, ainsi que sur la vulnérabilité particulière des jeunes, confrontés à des risques de décrochage scolaire, de chômage, de précarité et de rupture des liens familiaux. Le Dr Sy a réaffirmé les trois priorités de son département : prévenir par l'éducation et la sensibilisation, soigner grâce à une prise en charge médicale, psychologique et sociale de qualité, et favoriser la réinsertion.





De son côté, le ministre de l'Intérieur a détaillé la stratégie de l'État, fondée sur le renforcement du cadre juridique, l'amélioration des capacités opérationnelles des services de sécurité, la prévention auprès des populations vulnérables, ainsi que la prise en charge sanitaire et la réinsertion. Il a salué le travail des Forces de défense et de sécurité, qui ont saisi cette année environ 25 tonnes de chanvre indien, près de deux tonnes de cocaïne, 140 kilogrammes de haschisch, ainsi que des milliers de comprimés et gélules de drogues synthétiques.





Créé en 2014, le CEPIAD a, pour sa part, déjà suivi près de 5 000 personnes pour addiction aux drogues, un chiffre qui illustre l'ampleur des besoins en matière de prise en charge au Sénégal.





Cette semaine de sensibilisation se veut un temps fort pour renforcer la prévention, promouvoir l'accès aux soins et mobiliser toutes les énergies autour d'un objectif commun : protéger les populations, en particulier les jeunes, contre les méfaits de la drogue.





MS/NDARINFO.COM

