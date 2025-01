Drames répétitifs sur la brèche : ​Moustapha NIANG (Pastef) rappelle l'urgence de construire un port de Pêche

26/01/2025 10:31

Le vice-coordonnateur de Pastef/Saint-Louis a disséqué hier samedi les maux de la pêche en marge d’un forum sur le rôle de la pêche dans la souveraineté alimentaire et le référentiel Sénégal 2025. Une rencontre à laquelle plusieurs représentants des organisations de pêche de la Langue de Barbarie ont pris part.



Moustapha NIANG a évoqué le piège mortel qu’est la brèche qui a causé la mort de plus de 600 personnes au fil des ans.



« Ce chiffre dépasse même les pertes humaines engendrées par la crise en Casamance. C’est une urgence pour la population de Guet-Ndar, de Saint-Louis et du Sénégal. Des milliers de personnes, venues de tous les coins du pays, viennent ici pour gagner leur vie dans la pêche”, a-t-il déclaré.



Le conseiller technique du directeur général du Budget au Ministère des Finances a relevé l'inefficacité du dragage effectué sous le régime de Macky Sall.



« Un banc de sable se reforme systématiquement après chaque opération de dragage. Faire le dragage sans toucher au fleuve revient à zéro,” a-t-il insisté, appelant à une approche holistique qui prendrait en compte l’ensemble de l’écosystème fluvial pour préserver les vies humaines et protéger les biens matériels.



« Chaque pirogue représente une entreprise dont la valeur est estimée à 3 millions de francs CFA », a-t-il indiqué.



M. NIANG a plaidé pour une action forte afin de résoudre les problèmes d’arraisonnement des pirogues de Guet-Ndariens en Mauritanie. Il a souligné que ces saisies contribuent à la paupérisation des familles, en accusant le précédent régime de ne pas avoir pris de mesures adéquates.



“De 2012 à 2024, aucune pirogue ou machine saisie en Mauritanie n’a été ramenée à Saint-Louis”, a-t-il déploré.