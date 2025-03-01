Drame nocturne : Un homme disparaît après s’être jeté du pont Faidherbe

Un drame s’est produit dans la nuit d’hier, aux environs de 22h45mn, sur le pont Faidherbe.



Selon des témoins, un homme a ôté ses chaussures avant de plonger volontairement dans les eaux du fleuve Sénégal.



Aussitôt alertés, les sapeurs-pompiers se sont déployés sur les lieux pour mener des recherches intensives. Malgré les fouilles effectuées jusque tard dans la nuit, la victime n’avait pas encore été retrouvée au moment de la rédaction de ces lignes.



Les raisons qui ont poussé l’homme à commettre cet acte désespéré restent pour l’heure inconnues.



Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du drame.



M.S



