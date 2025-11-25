Drame en mer : une pirogue de Guet Ndar entre en collision au large de la Gambie

25/11/2025

Une collision survenue dans la nuit du dimanche 23 novembre entre deux pirogues sénégalaises au large des côtes gambiennes a fait un mort et sept blessés, a appris la RFM.





Selon les premières informations, l’une des embarcations provenait de Mbour, tandis que l’autre venait de Guet Ndar. L’accident s’est produit en mer dans des circonstances encore floues.





La victime, Ibra Sy, est décédée sur le coup. Sa dépouille se trouve toujours en territoire gambien, en attente de son rapatriement au Sénégal. Il laisse derrière lui trois épouses et plusieurs enfants.





Les blessés, au nombre de sept, ont été pris en charge dans des structures sanitaires en Gambie. Leur état n’a pas été précisé pour l’instant.





La famille du défunt, profondément endeuillée, réclame l’ouverture d’une enquête pour établir les responsabilités et faire toute la lumière sur les circonstances exactes du drame.



M.S





