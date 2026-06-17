Doublé de Haaland, 4-1 : la Norvège envoie un message au Sénégal

17/06/2026

La Norvège a dominé l'Irak (4-1) pour son retour à la Coupe du monde et prend la tête du groupe I, envoyant un avertissement clair au Sénégal, battu plus tôt dans la soirée par la France (3-1). Les Lions devront hausser considérablement leur niveau lors de leur prochain rendez-vous face aux Drillos, mardi prochain à 00h00 GMT.





Erling Haaland a réussi ses grands débuts en Coupe du monde avec un doublé décisif. L'attaquant de Manchester City a d'abord ouvert le score après la pause boisson avant de profiter d'une mauvaise relance du gardien irakien pour inscrire le 2-1. L'Irak avait pourtant tenu tête aux Norvégiens en début de rencontre, créant la première véritable occasion via Al-Hamadi, et Hussein avait égalisé d'un puissant coup de tête en sautant au-dessus de trois défenseurs norvégiens.





Mais la Norvège a progressivement pris le contrôle. Østigård, entré en cours de jeu, a alourdi la marque d'une tête et Thorstvedt a fixé le score définitif à 4-1 dans les arrêts de jeu. Malgré trois dernières grosses tentatives irakiennes, les Drillos se sont imposés sans forcer et décrochent la première place du groupe I.





Pour le Sénégal, le message est clair : face à une Norvège emmenée par un Haaland en grande forme et portée par une dynamique collective impressionnante, les Lions ne pourront pas se permettre une nouvelle contre-performance sous peine de compromettre sérieusement leur qualification.





MS/NI



