Dossier Fallou Sène : Les auditions presque bouclées

L’attente a été longue pour la famille de feu Fallou Sène. Depuis près de deux ans, cette famille, tout comme d’ailleurs les étudiants de l’université de Saint-Louis a fait des pieds et des mains pour que la procédure judiciaire soit enclenchée. Cela a été fait depuis le 6 février dernier, date à laquelle les convocations ont été envoyées relate « Les Echos » dans sa parution de lundi 16 mars 2020.



Et bientôt, toute la lumière sera faite dans cette histoire. Le juge d’instruction a presque entendu tout le monde. Il ne reste plus qu’un seul étudiant témoin des faits et qui a été entendu à l’enquête préliminaire. Ce dossier donc bouclé probablement cette semaine. L’amicale des étudiants de Saint-Louis compte se constituer Partie Civile.



Cependant le juge Samba Sall a manifesté quelque réticence à recevoir leur constitution. Fallou Sene a été par arme à feu en mai 2018, lors d’une manifestation d’étudiants de l’université Gaston Berger de Saint-Louis.



Senegal7