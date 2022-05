Dossier Aziz : la Mauritanie envoie trois juges en mission en Turquie

15/05/2022 08:32

Selon Alakhbar, la justice mauritanienne a envoyé une mission en Turquie dans le cadre de l’enquête sur les détournements de biens publics pendant les dix ans de la présidence de l’ex-président Mohamed Ould Abdel Aziz.



Cette mission comprend le chef du pôle anti-corruption du parquet de la République de Nouakchott-Ouest, le magistrat El Hussein Cheikh Kabadi, le procureur de la République de la wilaya de Nouakchott- Ouest, le magistrat Ahmed Abdallahi Moustapha et le directeur général de l’Office de Gestion des Biens Gelé, Saisis et Confisqués et du Recouvrement des Avoirs Criminels, le magistrat El Khalil Ould Ahmed Elemine.



Immédiatement après sa passation de pouvoir à son successeur, Ould Abdel Aziz s'est envolé le 1er août 2019 pour la Turquie via un avion privé, rappelle Alakhbar.



En août 2020, la justice mauritanienne avait annoncé le gel de 29 milliards d’ouguiyas anciennes qui appartiendraient à l’ex président Mohamed Ould Ould Abdel Aziz soupçonné de corruption.



Par cridem.org