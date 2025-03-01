Donald Trump dit qu'il «ne permettra pas à Israël d'annexer la Cisjordanie»

Donald Trump a affirmé jeudi 25 juillet qu’il ne « permettrait pas à Israël d’annexer la Cisjordanie » occupée, une mesure réclamée par des ministres israéliens d’extrême droite en représailles à la reconnaissance d’un État palestinien par plusieurs pays.



« Je ne permettrai pas à Israël d’annexer la Cisjordanie. Non, je ne le permettrai pas. Cela n’arrivera pas », a déclaré le président américain, qui n’avait pas encore pris publiquement position sur le sujet, avant de répéter : « Je ne permets pas à Israël d’annexer la Cisjordanie. Cela suffit comme ça. Il est temps d’arrêter maintenant. »



Il a, à nouveau, assuré qu’un accord sur Gaza était « assez proche », en disant s’être entretenu dans la journée avec Benyamin Netanyahu. « Nous sommes assez proches d’avoir un accord sur Gaza et peut-être même la paix », a dit le président américain.



RFI



