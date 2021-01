Donald Trump décerne la Légion du Mérite au roi Mohammed VI du Maroc

Le Président sortant Donald Trump a accordé, vendredi 15 janvier, la prestigieuse Légion du mérite des Etats-Unis au Roi du Maroc, Mohammed VI, pour son « impact positif » sur le paysage politique du Moyen-Orient, citant notamment la normalisation des relations avec Israël.