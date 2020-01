Don de 10.000 carcasses de mouton : les sinistrés de DIOUGOP reçoivent leur lot, samedi (communiqué)

La Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale (DGPSN) distribue 10.000 carcasses de mouton offertes par le Royaume d’Arabie Saoudite. Pour garantir davantage l’équité sociale et ce, sur instruction de Mansour FAYE, ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, ce don sera remis directement aux populations, renseigne un communiqué reçu à NDARINFO Cette démarche, note le document, vise à « garantir une répartition juste et équitable » de ces denrées.



Cette année, les ménages vulnérables inscrits sur le Registre national unique dans toutes les régions du Sénégal constitueront les bénéficiaires prioritaires de ce don.



Par ailleurs, tous les khalifes généraux des familles religieuses, des daaras d’enseignement coranique, ainsi que les représentants de l’Église dans les 45 départements du pays ont reçu le don et constituent des relais pour les redistribuer aux populations nécessiteuses.



Cette activité prévue demain à Saint-Louis au bénéfice des populations de Dioubop contribue à la promotion de l’équité sociale et territoriale et matérialise ainsi la vision du président de la République d’instaurer « un Sénégal de tous et pour tous ».



