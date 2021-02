Don d’équipements médicaux de 30 millions de FCFA : Faly SECK relève le plateau technique des structures sanitaires du WALO (vidéo)

Le Directeur de l'Administration générale et de l'Équipement (DAGE) du Ministère de la Gouvernance territoriale du Développement et de l’Aménagement du Territoire (MGTDAT) par ailleurs du Président du de l’Alliance démocratique pour l'Émergence de la Vallée (ADEV) s’illustre de nouveau dans les actions sociales au profit des populations du WALO.



Faly SECK a remis, dimanche, des matériels médicaux d’une valeur de 30 millions FCFA aux structures de santé de Ross-Béthio, de Ronkh, de Nguith, de Diama et de Rosso Sénégal. En plus de renforcer la riposte engagée contre la Covid-19, cette dotation permettra de sécuriser le personnel soignant des localités respectives.



En effet, des appareils à oxygène, de masques FFP2 et d’autres, chirurgicaux, des surblouses, des lits et de gants d’examen ont été offerts. Des lunettes de protection, des thermoflashs, des surchausses, des casques, des savons durs, des solutions hydroalcooliques et des dispositifs de lavage des mains sont intégrés aux lots.





Représentants de l’État et des populations ont saisi l’occasion pour exprimer leur satisfaction au responsable de l’Alliance pour la République (APR).



>>> Nous avons recueilli leurs impressions ...