Documentaire : l’histoire jamais racontée de Poundioum

10/01/2025 19:10

Sur les sillons des descendants du Waladé, le village de Poundioum, fondé par Ganna DIENG, s'affirme comme un trait d'union entre le Toubé et le Dialakh. Nommé par El Hadji Cheikh Oumar Foutiyou, il incarne l'héritage spirituel de Ndioum. Ses terres riches portent les traces de figures emblématiques telles que Mame Cheikh Ibrahima FALL, El Hadji Mame Rawane NGOM et Alboury NDIAYE, créant ainsi un lien indéfectible avec le présent. Même l’actuel premier Ministre Ousmane SONKO y trouve des racines. Aujourd'hui, malgré les défis de l'agrobusiness et le manque d'infrastructures, ses habitants aspirent à une renaissance, déterminés à raviver la fierté de leur terre natale. Regardez !