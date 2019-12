Documentaire TV : NDARINFO remporte le Prix d’excellence du Leadership Local

l’administrateur de, a reçu jeudi à Dakar, le trophée du Prix d’excellence du Leadership local 2019, des mains du ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires. Son documentaire « Bopou THIOR, l’île aux souffrances » a été retenu comme meilleure production à primer ( catégorie documentaire TV) par le comité scientifique qui regroupait d’éminents journalistes, des universitaires et des spécialistes de la décentralisation.Cette distinction consacre la dynamique d’innovations engagée par le portail de Saint-Louis depuis son lancement en janvier 2011. Elle s’est matérialisée par la production de plusieurs films et documentaires diffusés à travers les chaînes du pays.Aujourd’hui, nous constatons avec joie que la voie tracée par NDARINFO inspire d’autres plateformes. Au-delà de l’émergence de portails régionaux qu’il a su provoquer à travers le pays, NDARINFO, leader incontestable et pionnier, pousse les autres sites vers la production, la découverte et la recherche. Mais aussi à bannir la paresse physique et intellectuelle qui gangrène le journalisme. Le défi d’étaler au monde, l’expertise médiatique de Saint-Louis, en est voie d’être relevé.Nous voulons que cette distinction booste les initiatives locales et les projets de jeunes et fouette la renaissance de la région de Saint-Louis. Elle montre qu’à force d’abnégation, de concentration, de professionnalisme et de constance, on peut se s’imposer dans son domaine, au plan national et devenir une référence.Toutefois, l’honneur ne peut être consommé au vu profondes souffrances que vivent les populations oubliées de BOPOU THIOR. Dans ce village mythique situé à moins de 2 kilomètres de Saint-Louis, le manque d’eau potable, d’électricité et d’une structure de santé se combine à une école en lambeaux qui, pourtant, produit les meilleurs résultats du département.À quand la correction de cette inégalité ?