Documentaire | Saint-Louis, un charme en quête d’écotourisme durable

31/10/2025

À l’extrême nord du Sénégal, entre delta, mangrove et savane, se déploie un réseau d’aires protégées d’une richesse écologique exceptionnelle. Du Parc national des oiseaux du Djoudj, troisième réserve ornithologique mondiale, à la Réserve spéciale de faune de Guembeul, en passant par le Parc national de la Langue de Barbarie, ces sanctuaires naturels abritent des millions d’oiseaux migrateurs, des espèces végétales rares et une faune menacée. Mais ce patrimoine, classé par l’UNESCO et reconnu par la Convention Ramsar, fait face à de nombreuses menaces : espèces envahissantes, ensablement, pollution, empiétement agricole et manque d’infrastructures. Ce reportage vous emmène au cœur de ces territoires sensibles, où communautés locales, acteurs de la conservation et porteurs d’initiatives écotouristiques luttent pour préserver un équilibre vital entre biodiversité, développement et résilience face aux dérèglements climatiques.