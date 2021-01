Djoudj : les images de la catastrophe (vidéo)

Un nichoir presque désert, des centaines de pélicans juvéniles morts, d’autres en agonie, le Parc National des Oiseaux du Djoudj vit ses jours les plus sombres. Une source proche de l’unité écologique renseigne que plus de 1000 morts ont été décomptés en une journée.



Les pélicans ont faim …



« Les pélicans ont faim », soutient notre interlocuteur qui dégage la thèse d’une contamination à la grippe aviaire. « Nous avions connu une situation similaire en 2012. Ils ne trouvent plus de quoi donner aux petits à cause du braconnage », a-t-il ajouté. « Le Parc est attaqué sur tous les bords et la surveillance fait défaut », a-t-il indiqué. En attendant, les résultats des prélèvements de carcasses envoyés au laboratoire devraient éclairer la lanterne de l’opinion



La synergie aussi fait défaut ...



Devant les multiples menaces qui pèsent sur l’entité ornithologique, l’implication active des écogardes devrait être renforcée. Ses sentinelles parfois mises en rade avaient fortement contribué à la défense de ce trésor écologique.