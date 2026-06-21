Djirèye Clotilde Coly célèbre la Journée internationale du Yoga à Dakar

21/06/2026

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly, a pris part, ce dimanche, à la célébration de la Journée internationale du Yoga au Monument de la Renaissance africaine, aux côtés de l'ambassadeur de l'Inde au Sénégal, Dinkar Asthana, ainsi que de nombreux pratiquants et passionnés de cette discipline millénaire.





L'édition 2026 de cette journée était placée sous le thème « Le yoga pour un vieillissement en bonne santé». L'événement a été l'occasion de rappeler que la santé mentale constitue aujourd'hui un enjeu majeur de santé publique.





À travers ses exercices de respiration, de concentration et de maîtrise de soi, le yoga contribue à réduire le stress, à renforcer l'équilibre émotionnel et à favoriser un mode de vie sain. Bien plus qu'une pratique physique, il représente, selon la ministre, un outil de bien-être accessible à toutes les générations.





MS/NDARINFO.COM

