Distribution eau potable : SEN’EAU (SUEZ) signe un contrat de 15 ans avec l'État

C’est officiel ! Le groupe Suez est désormais chargé de la gestion de l’exploitation et de la distribution de l’eau potable en zone urbaine et péri-urbaine du Sénégal à compter du 1er janvier 2020. Le ministre de l’Eau et de l’Assainissement du Sénégal, Serigne Mbaye Thiam, et la nouvelle société de gestion SEN’EAU, dont SUEZ est le partenaire technique de référence, ont signé le contrat d’affermage. La cérémonie officielle de signature s’est tenue, ce lundi 30 décembre, à Dakar. Selon un communiqué parvenu à Seneweb, ce contrat, d’une durée de 15 ans, permettra d’assurer un approvisionnement en eau potable à une population initiale d’environ 7 millions d’habitants.



Le document signale que ce contrat, pour lequel sera créée une société de droit sénégalais avec un actionnariat majoritairement sénégalais (55%), prévoit l’intégration par SEN’EAU des 1 200 professionnels sénégalais actuellement en exercice. Un dispositif d’accompagnement de la gestion des carrières sera mis en place, afin de continuer à développer les talents, avec une attention particulière accordée aux jeunes et aux femmes. Et dès le 1er janvier 2020, un plan d’action pour assurer l’accès à l’eau pour tous, garantir l’excellence du service et une performance durable sera mis en œuvre. Une place centrale sera accordée à l’innovation avec, notamment, l’ouverture prévue à Dakar d’un Centre de recherche et d’innovation, en partenariat avec des universités sénégalaises, qui rayonnera dans la région.



Seneweb