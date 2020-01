Discours institutionnel et cacophonie "démocratique". Par Imam KANTÉ

À mon humble avis, une vraie démocratie ne peut faire l'économie d'une éthique de la discussion qui suppose de s'écouter dans un mutuel respect. Un discours institutionnel devrait être écouté vu qu'il porte sur le bien commun et qu'il est prononcé par qui de droit. De même que l'entretien avec la presse qui suit, le cas échéant, devrait recevoir le même traitement. Même Dieu a écouté Satan et les prophètes ont écouté leurs détracteurs. Le plus grand criminel ou supposé a droit à la parole devant les juges.