Diplomatie : Diomaye Faye s’envole pour Tokyo

Le Président de la République Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce matin à destination du Japon, pour une visite officielle prévue du 18 au 26 août 2025.



Au cours de ce déplacement, le Chef de l’État prendra part à la 9ᵉ Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9). Il assistera également à la « Journée du Sénégal » organisée dans le cadre de l’Exposition universelle Osaka Kansai 2025.



Ce voyage s’inscrit dans la dynamique de renforcement du partenariat stratégique entre le Sénégal et le Japon, fondé sur des valeurs partagées et une coopération multiforme.



