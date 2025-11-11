Diomaye place Mimi Touré à la tête de la coalition présidentielle (médias)

11/11/2025

Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye aurait procédé mardi à une réorganisation de la Coalition Diomaye Président, dans une lettre adressée aux alliés de l’alliance politique qui l’a porté au pouvoir lors de l’élection présidentielle du 24 mars 2024.



Dans un document daté du 11 novembre 2025, partagé par plusieurs médias en ligne et attribué au chef de l’État, il rappelle avoir mis fin, depuis le 10 septembre dernier, à la mission de Mme Aïda Mbodj, saluant son « engagement et dévouement sans commune mesure » durant la phase électorale.



Cette décision s’inscrit dans une volonté de rendre la coalition « plus opérationnelle, mieux structurée et pleinement performante », selon les termes du président, qui insiste sur un processus inclusif impliquant la Conférence des leaders.



Bassirou Diomaye Faye déplore cependant une « léthargie » persistante et des « facteurs de division » observés deux mois après sa première correspondance, malgré l’intérêt croissant suscité par la coalition auprès de nouvelles personnalités politiques.



Pour conduire cette réorganisation, il a désigné Mme Aminata Touré, ancienne superviseure générale de la campagne de 2024, à qui il confie une mission placée « sous le sceau de l’ouverture et de l’efficacité opérationnelle ».



Le président dit fonder de grands espoirs sur « l’expérience, l’engagement et l’esprit fédérateur » de Mme Touré, estimant qu’elle jouera un rôle clé dans la consolidation de la coalition et la valorisation de l’action gouvernementale conduite par le Premier ministre Ousmane Sonko.





