Diomaye lance la première Journée nationale de la diaspora le 17 décembre 2025

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a demandé au gouvernement de finaliser un Programme spécial d’accompagnement et de promotion des Sénégalais de l’extérieur, qui sera officiellement lancé le 17 décembre prochain, à l’occasion de la première édition de la Journée nationale de la diaspora, selon un communiqué officiel du Conseil des ministres tenu mercredi.







Le chef de l’État a instruit le ministre et le secrétaire d’État chargés des Sénégalais de l’extérieur, sous l’égide du Premier ministre, de finaliser ce programme. Il a insisté sur la bonne organisation de cet événement majeur, soulignant la nécessité de l’implication de toutes les parties prenantes.







Dans son communiqué, le président Faye a réaffirmé son soutien et ses encouragements à la diaspora, saluant ses contributions multisectorielles et multiformes qui ont un impact notable sur le développement économique et la stabilité sociale du Sénégal.







Le président a également félicité le Premier ministre pour le succès de la récente rencontre avec la diaspora à Milan, en Italie, qui a permis de traiter les doléances des Sénégalais de l’extérieur et de promouvoir l’Agenda national de Transformation ainsi que le Plan de Redressement économique et social (PRES).







Cette première Journée nationale de la diaspora vise à renforcer le lien entre le Sénégal et ses ressortissants à l’étranger, tout en valorisant leur rôle dans le développement du pays.





