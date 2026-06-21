Diomaye Faye en Allemagne du 21 au 23 juin pour consolider la coopération bilatérale

21/06/2026

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce dimanche pour effectuer une visite officielle en République fédérale d'Allemagne, du 21 au 23 juin, à l'invitation conjointe du président allemand Frank-Walter Steinmeier et du chancelier Friedrich Merz.





Ce déplacement «s'inscrit dans la dynamique de consolidation des relations entre le Sénégal et l'Allemagne, partenaire important en matière de coopération économique, d'investissements, de transition énergétique et de transfert de technologies», précise un communiqué de la présidence.





Pour Dakar, l'enjeu est aussi stratégique. «Au cœur de cet agenda, la volonté du chef de l'État de mobiliser de nouveaux leviers de croissance au service de la souveraineté et du développement du Sénégal, conformément à la Vision Sénégal 2050», ajoute la note.

L'agenda précis du président sénégalais n'a pas été détaillé pour cette visite, mais celui-ci devrait, selon toute vraisemblance, s'entretenir avec le chancelier allemand Friedrich Merz.





Ce déplacement fait suite à une autre visite officielle effectuée les 17 et 18 juin par le chef de l'État au Ghana, où il a pris part à un sommet sur la justice de réparation.





MS/NDARINFO.COM

