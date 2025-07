La place Baya Ndar a abrité, ce samedi 12 juillet, la messe de consécration épiscopale du nouvel évêque du diocèse de Saint-Louis, Mgr Augustin Simmel Ndiaye.



La cérémonie solennelle a été présidée par Mgr Benjamin Ndiaye, archevêque émérite de Dakar, en présence de Mgr Raphaël Dabiré (Burkina Faso), Mgr Victor Ndione (Mauritanie), ainsi que du Nonce apostolique au Sénégal, Mgr Waldemar Sommertag.



Cet événement majeur de l’Église catholique sénégalaise a rassemblé de nombreux fidèles, ainsi que des autorités locales et nationales. Le ministre de l’Intérieur, le général Jean Baptiste Tine, présent à la cérémonie, s’est dit optimiste quant à la mission confiée au nouvel évêque.



« Votre nomination est perçue comme un signe d'espoir et un appel au rassemblement. Vous incarnez cette double vocation de guide spirituel et d'artisan de paix, capable de raviver l'espérance et de renforcer la fraternité dans un monde en quête de repères », a-t-il déclaré.