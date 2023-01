Diocèse de Saint-Louis : démission de Mgr Ernest Sambou. Mgr. André Guèye, nouvel administrateur apostolique

13/01/2023 14:31

Le Nonce Apostolique au Sénégal, Waldemar St. Sommertag, a informé mercredi de l’acceptation par le Pape François de la démission au Gouvernement pastoral du Diocèse de Saint-Louis, présentée par S.E. Mgr. Ernest Sambou, ordonné Evêque le 29 juin 2003 par Mgr. Pierre Sagna. E