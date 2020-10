Diocèse de Saint-Louis : Mgr Ernest Sambou annonce la reprise partielle des messes

C’est dans une lettre circulaire datée du 05 octobre 2020 que Mgr Ernest Sambou annonce la reprise partielle des célébrations eucharistiques dans le diocèse de Saint-Louis. La mesure prend effet à partir du dimanche 18 octobre 2020, sept mois après la fermeture des églises du Sénégal en raison de la pandémie de la Covid-19.

Dans une circulaire adressée au clergé et aux fidèles de Saint-Louis, Mgr Ernest Sambou a décidé de la reprise partielle des messes dans son diocèse.



« A partir du dimanche 18 octobre 2020, en attendant la réouverture officielle des églises du Sénégal, les curés et vicaires célèbreront la messe dominicale dans les églises paroissiales en présence des personnes suivantes : les religieux et religieuses ; une, deux ou trois CEB (cela dépend de la composition des CEB) ; quelques membres de la chorale paroissiale pour l’animation de la messe, le sacristain ; quelques servants d’autel. Chacun de ces participants doit porter le masque ; les enfants n’y sont pas admis », écrit-il.



En effet, dans le souci de prévention et d’endiguement de la Covid-19, les Évêques du Sénégal, réunis au sein de la Conférence épiscopale, ont pris la décision de fermer les églises et de suspendre les activités pastorales.



Après sept mois de suspension de célébrations liturgiques publiques, le ton de la reprise a été donné par Mgr Sambou. C’est ainsi que les fidèles du diocèse de Saint-Louis pourront retrouver le culte dominical selon une organisation établie par les conseils paroissiaux. Il est à noter que l’accent sera mis sur le respect des mesures barrières notamment l’obligation du port du masque.



Cette décision vient donc rallonger la liste des événements heureux vécus à Saint-Louis ces derniers jours avec la remise officielle des clés de la cathédrale rénovée, l’ordination diaconale de l’Abbé André Nala Mandef, l’institution au ministère du lectorat de Stéphane Raoul Coly et l’admissio avec la prise de soutane de Clément Déthié Sarr.



Fidespost