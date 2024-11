Diffusion de fausses nouvelles : Adama Gaye présente ses excuses

29/11/2024 12:35

Le journaliste Adama Gaye vient de présenter ses plates excuses devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar.



En liberté provisoire, il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. Lors d'une émission à la chaîne de télévision Sen Tv, le 20 novembre dernier, le journaliste avait déclaré au sujet du décès de Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre des finances et du budget, que le défunt a été tué.

Il avait suggéré au cours de l'émission que le procureur qui avait ouvert une enquête, devait voir du côté "des gens de l'ancien régime". Interrogé sur les faits, le prévenu a fait amende honorable et soutenu que cela fait 45 ans qu'il est journaliste et n'a jamais été condamné dans le cadre de son travail.



« La leçon à retenir pour cette affaire est que j'aurais pu faire preuve de plus de prudence dans mes propos. Je bats ma coulpe sur ma poitrine. Je n'ai pas le complexe de faire amende honorable et de reconnaître que j'ai failli ».



Le Soleil