Dias perd le leadership de Taxawu Sénégal

03/01/2025 12:01

Barthélémy Dias, ancien maire de Dakar et figure emblématique de Taxawu Sénégal, traverse une période particulièrement difficile. Selon des infos de Point Actu, il a perdu le leadership du mouvement, fondé par Khalifa Sall, un retournement de situation qui fragilise sa position au sein de la coalition.



La lutte pour le leadership au sein de Taxawu Sénégal ne fait que s'intensifier, alors que Khalifa Sall, désormais reconduit à la tête du mouvement, bénéficie du soutien des maires membres du conseil municipal. Ce regain d’influence se traduit par une réorganisation des forces politiques, plaçant Barthélémy Dias dans une posture d’affaiblissement face à son prédécesseur.



À cette instabilité politique s’ajoute un revers judiciaire. La Cour d’appel de Dakar a récemment débouté Barthélémy Dias, rejetant son recours contre sa révocation de la mairie de Dakar, conséquence d’un arrêté préfectoral. Cette décision, que l’ancien maire conteste vigoureusement, accentue son isolement et soulève des interrogations quant à l'avenir de sa carrière politique.



Malgré ces défis, Barthélémy Dias refuse de baisser les bras. Selon son avocat, Me Amadou Sall, il envisage de saisir la Cour suprême pour excès de pouvoir, dans l'espoir de renverser cette décision défavorable. Le parcours de l'ancien maire témoigne d'une volonté de résilience face à des obstacles considérables, mais il devra redoubler d'efforts pour retrouver sa place sur l'échiquier politique dakarois.



La suite des événements s'annonce cruciale pour Barthélémy Dias, qui devra naviguer habilement entre les rivaux politiques et les complications judiciaires s'il souhaite rétablir son autorité au sein de Taxawu Sénégal et plus largement dans le paysage politique sénégalais.