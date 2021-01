"Diary SOW a fait savoir qu'elle allait bien et qu'elle n'était pas sous ...."

L’affaire de la disparition de l’étudiante sénégalaise Diary Sow continue d’intriguer en France, même si les zones d’ombre se lèvent peu à peu. Selon notre confrère François Vignolle de la chaîne française M6 Info, « Diary Sow, l’étudiante sénégalaise, disparue le 4 janvier dernier a fait savoir à la Police judiciaire parisienne par une connaissance qu’elle allait bien, qu’elle avait fait le choix de partir et qu’elle n’était pas sous emprise. »